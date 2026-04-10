4月10日、公開になった劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。今作はシリーズ第29弾で舞台は横浜。公開に向けては、3月27日から日本テレビ系の『金曜ロードショー』では、4週連続で過去作品を放送するなど、大掛かりなプロジェクトも展開されていた。

【写真】1日に59回上映！気合が入った映画館の“分刻み”スケジュール

Netflixでも大人気の映画『コナン』

「1週目に放送された『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』も横浜が舞台です。金ローでの過去作品放送だけでなく、“横浜”とゆかりのある企業とのコラボも実施しています。

『崎陽軒』や『横浜バニラ』ではコラボ商品を販売。さらに、『ホテルニューグランド』では、劇中に登場する横浜の街並みを一望できる“名探偵コナンコラボルーム”を設けるなど、横浜に“コナン旋風”が巻き起こっている状況です」（アニメ誌ライター）

映画公開に先立ち、さまざまな仕掛けを打つコナン陣営。以前、『崎陽軒』は『週刊女性PRIME』の取材に対し、

「SNSを中心に『崎陽軒とコナンのコラボが楽しみ!』といった期待の声が多く寄せられており、特に横浜エリアの店舗では、発表直後からお客様より多くのお問い合わせをいただいております」

などとコメントしており、まさに“ウィンウィン”な効果が表れているようだ。

PR施策のひとつとして行われたネットフリックスでの過去作品配信でも、絶大な影響力が出ているという。

『コナン』1日59回上映の映画館も

「3月下旬から、過去の映画作品や特別総集編を順次配信し、4月10日現在ですでに約20作品が公開になっています。

配信以降、ネットフリックス上の“今日の映画TOP10（日本）”のランキングには、常に複数作品が名を連ねるなど、コナン映画はかなり注目度が高い様子です。過去作品の視聴によって“コナン熱”が高まった既存ファンに加え、新規ファンや離れていた層の呼び戻しにもつながるでしょう。この施策だけでも大きな効果が見込めると思います」（前出・アニメ誌ライター、以下同）

最新作公開に息巻いているのはコナンサイドだけではないという。

「横浜の映画館『T・ジョイ横浜』では、公開日になんと“59回”もの上映を予定。翌日も55回、その翌日も49回と驚異的な回数が予定されています。

公開日の59回という上映回数に対し、ネット上では、“果たしてそこまで埋まるのか?”という疑問の声も上がっていますが、全席埋まるということは少ないものの、深夜回を除けば、8〜9割埋まっている状況です（4月10日昼時点）。これも公開前の施策が功を奏しているのかもしれませんね」

今作も“謎”深い事件に巻き込まれるだろうが、名探偵が華麗に解き明かしてくれることだろう。