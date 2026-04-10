「にしたんクリニック」などの運営で知られるエクスコムグローバルの西村誠司社長が10日、自身のTikTokを更新した。西村社長は動画内で、3月28日に実施した宝塚歌劇団・星組公演の貸切イベントがSNS上で反響を呼んでいることに言及。事の端端は、招待客の一人である高須クリニックの高須克弥院長がX（旧ツイッター）で発信したことだった。これを受け、ネット上では「にしたんクリニックって宝塚を貸し切りにしてるんだ」と