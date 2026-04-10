「わかしん。」ことプロデューサー・若新雄純氏が9日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。約2年3カ月ぶりのメディア復帰を報告した。若新氏は自身のX（旧ツイッター）を更新し「4月9日、2年3ヶ月ぶりにアベマプライムに出演しました。機会をつくってくださった皆さま、ありがとうございました」と報告。「2年ちょっと、家族に支えてもらい、パートナー・子どもと向き合い、時間を過ごしてき