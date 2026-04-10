セガが、『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition』のパッケージ版を4月10日に発売したことを発表した。 【画像あり】ソニックのゲームなのにカオスな並びに！？スクリーンショット 本作は、陸・海・空を舞台に、毎周コースに変化が起こる予測不能なレース体験が特徴のゲームだ。レーサーはシリーズ史上最多の23人が登場。マシ