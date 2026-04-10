©ENSEMBLE SQUARE／劇団『ドラマティカ』製作委員会 願いと魔法が交差する舞台体験──劇団ドラマティカ Special Actレポート 舞台『劇団ドラマティカ Special Act公演』は、『あんさんぶるスターズ！』を原作とした人気シリーズの一作です。今回は作中キャラクター・逆先夏目がプロデュースを手がけるというコンセプトのもと、異なる2作品が上演されました。 キャラクター自身が