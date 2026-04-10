この記事をまとめると ■クルマと馬は昔から深い関係にある ■蒸気機関で有名なジェームズ・ワットがエンジン出力を「馬力」と定めた ■イギリスやアメリカは「HP」を使いフランスや日本は「PS」を使う傾向にある なんでエンジンパワーは馬力って表現される 今年、2026年はウマ年（午年）。「人馬一体」といったフレーズがあったり、「セダン」は運転手と乗客の仕切りがないタイプの馬車だったり、「キャブ (＝タクシー）」が、