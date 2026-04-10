日米球界でトレーナー経験…高島誠氏が推奨する守備上達術不規則なバウンドに対して素早く的確にグラブを出して捕球する能力は、守備力向上の鍵となる。また、実戦では走者の動きを確認しながら、飛んでくるボールに対処しなければならない場面も出てくる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、視覚情報に対する手の反応速度を高める方法として、ボール2球を使ったドリルを勧めている。野球では同