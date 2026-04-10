親の介護施設入居の資金計画を立てるとき、まずはじめに確認しておきたいのが「資産状況」です。本記事では、親の資産管理・整理のための具体的な方法について、FPの丸山幹也氏が監修した『介護マネーのプロが解決! 親の高齢者住まいにかかるお金のギモン 暮らし・資金に合った住まい選びがよくわかる』（メイツユニバーサルコンテンツ）より一部を抜粋・再編集し解説します。親の施設入居、「資産状況不明」はトラブルの種に入居