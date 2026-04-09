組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！1393_JACKET「カーディガンのような」チェック柄ジャケット濃淡の異なるブルーを織り交ぜた、甘すぎない ギンガムチェック。ジャケットという端正な形を、カーディガンのようなノーカラーで嗜む、計算された脱力感。それを受け止めるのは、とろみ を含んだ長いベージュ。ドライなチェックと、肌の上を滑るよう