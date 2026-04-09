入学式や歓迎会などさまざまな人との交流が増える新年度も、まだまだ注意が必要です。県内のインフルエンザ患者は前の週から3割以上減りましたが、新型コロナウイルスの感染者数は増えていて、県は引き続き基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。4月5日までの1週間に県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は101人でした。1医療機関当たりでは4.04人です。前の週から32パーセント減っていて、2