アイドルグループ・乃木坂46が5月13日にリリースするLIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のジャケットアートワークが公開された。【画像】「13thバスラ」ジャケットアートワーク全6種一覧新たに加入した6期生11人が参加し、乃木坂46にとって新体制での初ライブとなった『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は昨年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、約11万人を動員。LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』はD