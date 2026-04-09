乃木坂46、Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』【全6種】ジャケットアートワーク公開 11万人動員の新体制初ライブ
アイドルグループ・乃木坂46が5月13日にリリースするLIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のジャケットアートワークが公開された。
【画像】「13thバスラ」ジャケットアートワーク全6種一覧
新たに加入した6期生11人が参加し、乃木坂46にとって新体制での初ライブとなった『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は昨年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、約11万人を動員。LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』はDAY1、DAY2と全く異なったセットリストで届けられた2日間を、余すことなく収録された作品となっている。
今回公開されたジャケットアートワークはスタジアムライブならではの豪華な舞台セットが目に飛びこんでくるアートワークや、ライブの熱狂を切り取ったようなアートワークが各ジャケットに収められている。
また、合わせて収録内容詳細も発表。両日のセットリストに加え、完全生産限定盤には特典映像「Making of 13th BDL」の収録も決定。ライブだけでなく当日のバックヤードでの模様も収録する。
【画像】「13thバスラ」ジャケットアートワーク全6種一覧
新たに加入した6期生11人が参加し、乃木坂46にとって新体制での初ライブとなった『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は昨年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、約11万人を動員。LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』はDAY1、DAY2と全く異なったセットリストで届けられた2日間を、余すことなく収録された作品となっている。
また、合わせて収録内容詳細も発表。両日のセットリストに加え、完全生産限定盤には特典映像「Making of 13th BDL」の収録も決定。ライブだけでなく当日のバックヤードでの模様も収録する。