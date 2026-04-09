【モデルプレス＝2026/04/09】AKB48の小栗有以が4月8日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のライブ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳AKB人気メンバー「脚が綺麗すぎる」ミニスカ衣装ショット多数公開◆小栗有以、美脚際立つミニスカ衣装ショット公開小栗は「代々木コンサートで着た衣装part2」とつづり、東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催されたAKB48春コンサート『私たちだけじゃダメですか？』で着たライブ