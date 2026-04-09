AKB48小栗有以、ミニスカ衣装ショット多数公開「ビジュ良すぎ」「脚が綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】AKB48の小栗有以が4月8日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のライブ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳AKB人気メンバー「脚が綺麗すぎる」ミニスカ衣装ショット多数公開
小栗は「代々木コンサートで着た衣装part2」とつづり、東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催されたAKB48春コンサート『私たちだけじゃダメですか？』で着たライブ衣装を複数枚投稿。制服風の装いや、肩を出した黒のセクシーなドレス、楽曲「野菜シスターズ」でのトマトを模したユニークな衣装など、多彩な姿を披露している。全ての衣装がミニ丈となっており、すらりと伸びる美しい脚が際立っている。
また、「AKBって本当に衣装が可愛くて細かいデザインとか 凄い歴代の先輩方の衣装が何十年経っても 綺麗に残ってるのも凄いよね…」と思いを巡らし、どの曲で着用した衣装なのかも記している。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「どんな衣装も着こなして天才」「歴代衣装語るなるちゃん尊い」「可愛いが渋滞してる」「どの写真もビジュ良すぎ」「トマト衣装まで似合うの奇跡」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳AKB人気メンバー「脚が綺麗すぎる」ミニスカ衣装ショット多数公開
◆小栗有以、美脚際立つミニスカ衣装ショット公開
小栗は「代々木コンサートで着た衣装part2」とつづり、東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催されたAKB48春コンサート『私たちだけじゃダメですか？』で着たライブ衣装を複数枚投稿。制服風の装いや、肩を出した黒のセクシーなドレス、楽曲「野菜シスターズ」でのトマトを模したユニークな衣装など、多彩な姿を披露している。全ての衣装がミニ丈となっており、すらりと伸びる美しい脚が際立っている。
◆小栗有以の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「どんな衣装も着こなして天才」「歴代衣装語るなるちゃん尊い」「可愛いが渋滞してる」「どの写真もビジュ良すぎ」「トマト衣装まで似合うの奇跡」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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