母の日限定の華やかな春ラスク！ CAFE OHZAN「母の日限定ラスクセット マーガレット」

記事ポイント CAFE OHZANの春限定「マーガレット」ラスクが2026年4月4日発売 CAFE OHZANの春限定「マーガレット」ラスクが2026年4月4日発売 キューブ ラスク5個入とスティックラスク3本入の2種類を展開花形チョコや金平糖で表現した手土産映えする華やかなデザイン

CAFE OHZANが、マーガレットをモチーフにした春限定のチョコレートラスクを2026年4月4日から発売しています。

花をあしらった大人可愛い見た目に、紅茶やはちみつレモンなどの風味を重ねた、この時期だけの特別感が魅力です。

CAFE OHZAN「母の日限定ラスクセット マーガレット」

発売日：2026年4月4日商品： キューブ ラスク5個入 マーガレット、スティックラスク3本入 マーガレット価格： キューブ ラスク5個入 マーガレット 1,728円（税込）、スティックラスク3本入 マーガレット 950円（税込）販売場所：店頭、公式オンラインストア、 二子玉川 東急フードショー店

今回登場しているのは、マーガレットの花をテーマにした春限定シリーズです。

イエロー、ブラウン、ホワイトを基調にしたやさしい色使いが印象的で、見た目から季節感が伝わります。

ベースのチョコレートは紅茶チョコレート、はちみつレモンチョコレート、ホワイトチョコレートの3種類です。

花の形のチョコレートや黄色の金平糖を重ねたデコレーションが、ブランドらしい華やかさを引き立てています。

ラスクはサクサクに焼き上げた生地にチョコレートをたっぷりまとわせており、軽やかな食感とコクのある味わいが楽しめます。

紅茶チョコレートにはダージリンを使い、華やかな香りに深みを加えています。

はちみつレモンチョコレートは、甘酸っぱい香りが広がる春らしい仕上がりです。

キューブラスク5個入 マーガレット

小ぶりなサイズのラスクが5個入った、可愛らしさが際立つ詰め合わせです。

5種類のうち3点にははちみつレモンチョコレートを使い、キャラメルチョコレートやチーズチョコレートでアクセントを加えています。

ジュエリーシュガーやパールシュガーのきらめきに、ローストアーモンドやピスタチオ、オレンジやレモンの風味を重ねた奥行きのある味わいです。

すべて手作業で仕上げることで、宝石のような繊細さが際立っています。

スティックラスク3本入 マーガレット

細長い形状のスティックラスクを3本セットにした、プチギフトにも使いやすい商品です。

淡いイエローとホワイト、やわらかなブラウンベージュが並ぶ色合いが、春らしいやさしい雰囲気をつくっています。

中央のラスクにはトッピングをたっぷりとのせ、金平糖、レモン、ココナッツ、ホワイトクランチが食感の変化を生み出します。

食べ進めるごとに異なる味が広がり、少量でも満足感のある仕上がりです。

ギフトボックスも華やかで、春の手土産として映える存在感があります。

個包装で配りやすく、見た目の楽しさと食べやすさを両立している点も魅力です。

例年すぐに完売する人気シリーズならではの限定感も、贈り物としての特別感を高めています。

花を思わせる華やかなデザインが、春らしい気分をしっかり伝えます。

紅茶やはちみつレモンなどの風味が重なり、見た目だけではない満足感があります。

キューブとスティックの2種類から選べるため、贈る場面に合わせやすい商品です。

CAFE OHZANの春限定マーガレットラスクの紹介でした。

よくある質問

Q. マーガレットモチーフの限定ラスクはいつから販売されていますか？

A. 2026年4月4日から、店頭およびオンラインストアで販売されています。

Q. 商品は何種類ありますか？

A. 商品はキューブラスク5個入とスティックラスク3本入の2種類です。

Q. マーガレットシリーズの魅力は何ですか？

A. 花形チョコレートや金平糖で表現した春らしいデザインに、紅茶チョコレートやはちみつレモンチョコレートなどの風味を重ねている点が魅力です。

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