大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、4月9日の放送に元厚生労働事務次官、現在は全国社会福祉協議会の会長を務める村木厚子が出演した。2009年に逮捕、2010年に無罪が確定となった「郵便不正事件」について振り返った。 村木厚子「（郵便不正事件で）逮捕されたのが2009年です」 大竹まこと「2010年9月の裁判で無罪が決