フォークデュオ「19」の元メンバーでシンガーソングライターの岩瀬敬吾さん（47）が、2026年4月7日にインスタグラムを更新。次女の入学式に参加したことを報告した。「次女の入学式でした」岩瀬さんは、「次女の入学式でした」と投稿。入学式の立て看板の横に立ちスーツ姿でメガネをかけ、笑顔をみせた写真を公開した。近況として、4月9日からは全国ツアーがスタートするということで、岩瀬さんは「ツアー前のひと段落。明後日から