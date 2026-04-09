◇バドミントンアジア選手権2026(9日、中国・ 寧波)バドミントン混合ダブルスの田口真彩選手と渡辺勇大選手ペアがベスト8進出を決めました。渡辺選手はペアの強化を行うため、1日に田口選手の所属するACT SAIKYOに入団と新しい一歩を踏み出しています。そして迎えた2回戦は世界ランク51位の田口・渡辺ペアは同ランク12位の台湾ペアと初めて対戦。第1ゲーム、シーソーゲームを制し田口・渡辺ペアが先取すると、第2ゲームも接戦を演