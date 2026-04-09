資料 岡山県赤磐市は、4月から住宅用火災警報器の無償貸与を行っています。 赤磐市での設置率が74.8%（2月1日現在）で全国平均の84.9％（2025年6月現在）を下回っていることから設置率を上げようと始めたものです。 対象者は、「市内に居住する65歳以上の人のみで生活を営んでいる」などの条件があります。予算がなくなり次第終了で、市は300世帯ほどの貸与が可能としています。 詳しくは赤磐市のHPをご確認ください