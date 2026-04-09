国民的アイドルグループと呼ばれたAKB48が誕生して20年、現役のメンバーたちは何を思い、どんな活動をしているのか？パーソナルヒストリーを掘り下げる連載「なんで令和にAKB48？ Season2」。第9回は2014年4月3日にチーム8の大阪府代表メンバーとしてデビューした永野芹佳。前編ではオーディションの話やコロナ禍での活動などを聞かせてもらった。【写真】永野芹佳のグラビア【小さい頃から芸能人として生きたいって気持ちが強か