AKB48±ÊÌî¶Ü²Â¡Ê¤»¤ê¤«¡Ë¡Ö¥Á¡¼¥à8¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬8ÈÖ¡£±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡Û
¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿AKB48¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ20Ç¯¡¢¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò»×¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2¡×¡£Âè9²ó¤Ï2014Ç¯4·î3Æü¤Ë¥Á¡¼¥à8¤ÎÂçºåÉÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿±ÊÌî¶Ü²Â¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Û
¡½¡½ºÇ½é¤ËAKB48¿ÍÀ¸¤Ç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÌî¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÂçºå¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤Íè¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤¬°ìµ¤¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤......¡£¤º¤Ã¤È¼Â²È¤Ë¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³èÆ°¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤ÈµÞ¤¤¤Ç¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¤À¤Ã¤¿¤ó¤¹¤«¡©
±ÊÌî¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤Ãî¤ÇÂç¿Í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¡¢Êì¤¬»ä¤Î¤½¤Ð¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤¹¤°µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¿ÍÁ°¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¿Æ¤¬½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂÎ¸³¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ã¶ËÅª¤ÊÀ³Ê¤À¤«¤é¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ¿Æ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¬¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡©
±ÊÌî¡¡·î¤Ë1²ó¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯Ä¹Ã«Àî½á¤µ¤ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤Ï±ÊÌî¤µ¤ó¤ò·ÝÇ½¤Ø¿Ê¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
±ÊÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»ñÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤è¤¯ÍúÎò½ñ¤ËÅ½¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£ºÇ½é¤Ï¿Æ¤Î¸À¤¦»ö¤À¤«¤é¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Î¤«¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
±ÊÌî¡¡º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÏ¢Â³¤·¤Æ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤Ï·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯Âçºå¤«¤éÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥¸¥á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ½ÉÂê¤ò¤·¤Æ¡¢Ìë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¿²¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÉáÄÌ¤Î¾®³ØÀ¸¤Î³Ú¤·¤µ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡£Êü²Ý¸å¤ËÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¤È¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡£
¡½¡½ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¡£AKB48¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
±ÊÌî¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÁªÈ´ÁíÁªµó¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Ï¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¶½Ì£¤Ê¤¯¤Æ¡£
Ãæ³Ø¹»¤â¥Þ¥¸¥á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢CM¤ÇAKB48¤Î¥Á¡¼¥à8¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éAKB48¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¿Æ¤â´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¤Þ¤À¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âçºå¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ã¤ÆÇÜÎ¨¤¬¤¹¤´¤¤¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±ÊÌî¡¡·ë¹½¿Í¿ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â»ä¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬8ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±ÊÌî¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼7ÈÖ¤Î¥³¤¬¥À¥ó¥¹¤â²Î¤â¾å¼ê¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÏ¢ÍíÀè¤â¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡Ú¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ï°ìÈÖ¤Î¤É¤óÄì»þÂå¤Ç¤·¤¿¡Û
¡½¡½AKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±ÊÌî¡¡¹ç³ÊÈ¯É½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³Ð¸ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿AKB48¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ÎÊÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
±ÊÌî¡¡ÆÃ¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¸ø±é¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¿Í¿ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Á¡¼¥à8¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤«¤é47¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±ÊÌî¡¡¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£½÷¤Î¥³¤À¤±¤À¤·¡¢Æñ¤·¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à8¤Î½é´ü¤Ï¥¤¥â¤À¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡£»ä¤Ï·ë¹½²Ä°¦¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ìÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤â·ÝÇ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡£
±ÊÌî¡¡ºÇ½é¤Ïº£¤è¤ê¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤â¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤ËÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Í¤§¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¾ï¤ËÁ°¤ËÎ©¤Ä¤¾¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥À¥ó¥¹¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¥Á¡¼¥à8¤âÁ°Îó¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¥Á¡¼¥à8¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÏAKB48¤È°ã¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
±ÊÌî¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¿ôÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤¬AKB48¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·à¾ì¸ø±é¤â¥Á¡¼¥à8¤À¤±¤À¤·¡¢ÀèÇÚ¤È¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¹¤°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢CM¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤äÃÏÊý¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
±ÊÌî¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à8¤äAKB48¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÌÜ¤ËÎ±¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Èº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÕ»¡Ê¤³¤Ó¡Ë¤òÇä¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉ¬¤º1²ó¤ÏÂç¿Í¤Î¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤è¤¦¤È¤«¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï°ìÈÖ½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤Ê¤Ò¤¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÎ©ÇÉ¤ÊÅØÎÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡¡2017Ç¯4·î¤Ë¥Á¡¼¥à4¤È¤Î·óÇ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÌî¡¡»³ÅÄºÚ¡¹Èþ¤Á¤ã¤ó¤ä¡ÊÃæÌî¡Ë°ê³¤¤È¤«¡¢½í¤Á¤ã¤ó¡Êºä¸ý½íº»¡Ë¤¬¡¢ÀèÇÚ¥Á¡¼¥à¤È·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¤¹¤´¤µ¡á»Å»ö¤ÎÎÌ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·óÇ¤¤Ï¤ª»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¹¤´¤¤·à¾ì¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂ¼»³¡ËºÌ´õ¤µ¤ó¤È¤«¡Ê²¬ÅÄ¡ËÆà¡¹¤µ¤ó¤È¤«¡¢ÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤¿4Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à4¤Î¸ø±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢·óÇ¤¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2018Ç¯¤Ë¤ÏÆü´Ú¹çÆ±¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÌî¡¡°ìÈÖ¤Î¤É¤óÄì»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£´Ú¹ñ¤«¤é¤¹¤°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÈ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤°¤é¤¤¤·¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¼õ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¤²á¹ó¤Ç¡£´Ú¹ñ¤ÎÎý½¬À¸¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¹ç½É½éÆü¤«¤é¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦µ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤â¤¦AKB48¤ò¼¤á¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÌî¡¡À®¿Í¼°¤òAKB48¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤«¤é¼¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¿ÀÅÄÌÀ¿À¤ËÁ´¹ñ¤Î48¥°¥ë¡¼¥×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀ¹Âç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
±ÊÌî¡¡´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤È¤«¡¢¥á¥¤¥¯¤È¤«¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤ÀÅö»þ¤ÏÈ¿¹³´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÍ£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¥Á¡¼¥à8¤Î³èÆ°¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°é¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾åµþ¤Ç¤¹¤¬¡£
±ÊÌî¡¡¥Á¡¼¥à4¤È·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ÎºÇ¸å¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤·¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤º¡¢Â¾¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤È·ÈÂÓ¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Á¤ã¤¦¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï²È¤Ç²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Å»ö¤ÇÅìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¿Æ¤Ë¤âÁêÃÌ¤»¤ºÉÔÆ°»º²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²ÈÄÂ°Â¤á¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë·è¤á¤Æ¡£
¡½¡½¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±ÊÌî¡¡¤¹¤´¤¤¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢È¿ÂÐ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª»Å»ö¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê²È¤Ë½»¤à¡¢¤â¤¦·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡£½é´üÈñÍÑ¤â²ÈÄÂ¤âÊ§¤¦¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡ÚÏ¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×¤ÏÌÚÍËÆü¹¹¿·¡£¿·¸ø±é¤ÎÏÃ¤ä¡¢º£¤ÎAKB48¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¸åÊÔ¤Ï4·î16Æü¸ø³«¡ª¡Û
¡üAKB48
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç1´üÀ¸¤ªÈäÏªÌÜ¡£
2025Ç¯12·î4Æü¤Ë21´üÀ¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
67th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡¡22´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡¢±þÊç¤Ï5·î24Æü¤Þ¤Ç¡ª¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¡ü±ÊÌî¶Ü²Â¡Ê¤Ê¤¬¤Î¡¦¤»¤ê¤«¡Ë
2001Ç¯3·î27Æü¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È
¿ÈÄ¹158cm
Nickname¡á¤»¤ê¤Á¤ã¤ó
¸ø¼°X¡Ú@akb48serika¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@iroziro_serika¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿»ýÅÄ·°