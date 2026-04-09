広報や災害時に役立てようと、県庁前に大型LEDが新たに設置されました。国道55号に面した県庁前に新たに設置されたのは、横8メートル、縦1.5メートルの大型LEDビジョンです。運用は午前7時から午後9時までで、普段はがん検診の啓発やイベント情報など、県の取り組みの情報発信として活用されます。一方、大規模災害時には緊急警報システムを受信することで、自動的に災害情報の発信に切り替わります。県によりますと、