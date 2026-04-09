【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#27「ヤァ！ヤァ！ヤァ！」本当に動く4人がやって来た！アルバム『ハード・デイズ・ナイト』（1964年7月10日発売）?◇◇◇■『エニイ・タイム・アット・オール』今回は映画未使用曲が並ぶLPのB面に収録された、ジョン作の2曲を。ジョンによる独創性あふれたポップナンバーという意味で、アルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』における私のフェイバリット『イット・