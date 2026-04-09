ひろゆきさんこの記事の画像を見る『僕が忙しい現代人に伝えたい休む技術』の著者であるひろゆきさんは、「社会性を偽装せよ」と提言する。“休むこと”とは“がんばりすぎないこと”であり、自分を社会や職場に上手に擬態させることができれば、余分なストレスをため込まなくなる――。ひろゆきさん自身、どのように自らを偽装し、擬態しているのか？実は、「話をするのは好きじゃない」「論破はやめた方がいい」というひろゆ