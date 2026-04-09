会見と囲み取材。その両方で険しい顔を見せた那須川(C)CoCoKARAnext和やかだった敵陣営とは対照的だった殺気だった顔緊張感、いや殺気。それとも充実感の裏返しか。4月8日に東京都内で記者会見に臨んだ那須川天心（帝拳）は、いつもと様子が違った。来る11日に両国国技館で行われる元世界2階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）との試合に向けた事前会見の場。普段の那須川は、ひとたびマイクを握れば、