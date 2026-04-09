「あんな大舞台で負けたことあんのかよ」――那須川天心は「敗北」を知って何を得たのか　井上拓真戦から感情が揺れ動いた日々

会見と囲み取材。その両方で険しい顔を見せた那須川(C)CoCoKARAnext

和やかだった敵陣営とは対照的だった殺気だった顔

緊張感、いや殺気。それとも充実感の裏返しか。4月8日に東京都内で記者会見に臨んだ那須川天心（帝拳）は、いつもと様子が違った。

来る11日に両国国技館で行われる元世界2階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）との試合に向けた事前会見の場。普段の那須川は、ひとたびマイクを握れば、饒舌に語り、ポジティブシンキングを象徴するような“天心語録”を連発。白い歯をのぞかせるその表情からも、前向きさが見て取れる。だが、目深にキャップを被って登壇したこの日は、ダークな雰囲気に終始。「もう自分に負けたくない。腹をくくっています」と興味深い発信はあったにせよ、場内をユニークに盛り上げる場面は皆無に等しかった。

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殺伐とした雰囲気を物語るワンシーンもあった。会見終盤、ある記者が、高見亨介（帝拳）とのフライ級10回戦に挑むアンヘル・アヤラ（メキシコ）に質問をした刹那の出来事だった。

大谷翔平と感じで印字されたドジャースのユニホームを身に纏ったアヤラは「その服を着てきた意味はあるんですか？」と問われ、「オオタニが好きなんだ。30分から1時間ぐらい歩いてやっと見つけた一枚でもある」と回答。瞬間的に会見場は和やかなムードとなり、陣営からも拍手喝采。エストラーダにも笑顔がこぼれた。しかし、那須川は険しい表情を微塵も崩さず。ともすれば、怒っているようにも見えた。

「ここまで雰囲気が違う天心は見たことがないな」――記者仲間が何気なくぼやいた。たしかに試合前にここまで殺気立つ那須川は筆者も見たことがない。それは2022年6月に東京ドームで実施された『THE MATCH 2022』で、当時K-1王者だった武尊と死闘を演じた直前でさえ、見られなかった姿だった。当時は前日会見で「ワクワクしかない」と笑みを浮かべる姿も見られた。当時の彼を貶す気はないが、語弊を恐れずに言えば、どこか余裕のようなものが見る側には伝わった。

無論、4年前とは置かれた立場が違う。今回はボクサーとして挑む試合、しかも格闘技人生で初めて食らった黒星から「負けたら終わり」と言われる再起戦だ。今までにない危機感が生まれるのは、必然だったのかもしれない。

会見内で「現在のコンディションは？」と問われた那須川は、何かをぶちまけようとする自身の感情を押し殺すように、こう漏らしている。

「前回負けたということもありまして、自分の中でも、いろいろなことを考えたり、精神面だったり、自分のことが信じられなくなったりとか、たくさんのことがあった。でも、やっぱ仲間だったり、本当に自分自身を変えるために、今回はしっかり挑んできたつもりでもあります。（エストラーダが）復帰戦でやる相手ではないとみなさんに言われたり、勝つか負けるか分からないとか、いろんな予想はあると思うんですけど、そんなのクソ食らえ。あっかんべーです。はい」

那須川が世間の反応にここまで敏感になるのは、やはり2025年11月に行われた井上拓真（大橋）とのボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦で喫した敗北の影響があるのだろう。文字通りの大一番で喫した格闘人生54戦目でついに訪れた黒星は、“神童”の心にさまざまな感情を去来させた。