中村獅童が主演する新作歌舞伎『子連れ狼』が、6月3日より歌舞伎座で上演されることが決定した。大五郎役は次男の中村夏幹が務める。【写真】かわいい！大五郎役・中村獅童次男の中村夏幹6月歌舞伎座「六月大歌舞伎」昼の部『萬錦花縁絵草紙（よろずにいろどるはなのえぞうし）』として発表されていた演目の詳細が明らかになった。小池一夫（原作）・小島剛夕（作画）による傑作時代劇『子連れ狼』が、新作歌舞伎として上演