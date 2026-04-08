ガンバ大阪は４月８日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝第１戦でバンコク・ユナイテッド（タイ）とホームで対戦した。15分にPKで失点。その後は反撃を試みるも、なかなかゴールを奪えない。74分には中谷進之介が退場となり、数的不利に。そのまま０−１で敗れた。 試合後のフラッシュインタビューに三浦弦太が対応。「早い時間に失点してしまって、そこから難しい展開になった。自分たちのやりたいサ