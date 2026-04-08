グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。4月4日（土）の放送は、WANIMA・KENTAさん（Vo/Ba）が登場！ 本記事では、4月11日（土）からスタートするライブツアー「WANIMA 2026 TOUR "Excuse Error"」のお話などについて伺った模様をお届けします。（左から）潮紗理菜、KENTAさん、遠山大輔WANIMAは2010年に結成したKENTA（Vo/Ba）