【しろたん×初音ミク コラボアイテム】 9月 展開開始予定 フリューは、プライズ商品「しろたん×初音ミク」コラボアイテムを9月に展開開始する。 本アイテム群では、せんちゃ氏が描いたイラストを基にした「Exc∞d Creative」シリーズのフィギュアに加え、全高40センチの「BIGぬいぐるみーネギしろたんー」、ピアプロキャラクターズのイメージモチ}