資料イノシシ 高松市によりますと、8日午後3時30分ごろ、高松市牟礼町大町の屋島カントリークラブ付近で、男性職員（50）がイノシシに腹や足首などをかまれてけがをしました。 警察や高松市、猟友会などが現場周辺を探しましたが、イノシシは見つかっていないということです。付近の方はご注意ください。