巨人の平山功太内野手（２２）が８日の広島戦（マツダスタジアム）に「１番・右翼」でプロ初の先発出場を果たした。入団３年目の平山は、５日に支配下契約が発表されたばかり。この日、初めて出場選手登録され、一軍デビュー戦をスタメン起用で迎えることになった。前日７日にはマツダスタジアムで支配下契約会見に出席。広島出身の平山は「広島の場所でデビューができるかもしれないというワクワク、ラストチャンスをいただ