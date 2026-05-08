染谷将太主演、コンビニを舞台にしたホラー映画『チルド』が７月17日より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。気鋭の映画レーベル「NOTHING NEW」製作、岩崎裕介監督の初長編となる本作は、東京の片隅のコンビニで繰り返される日常が次第に歪んでいくホラー作品。鮮烈なピンク色が目を引くポスタービジュアルは、表情が読み取れないコンビニ店員の主人公・堺（染谷将太）の姿をメインに据え、「生きながら、死んでいる