4月8日 投稿 日本マクドナルドは4月8日、公式Xアカウントにて「機動戦士ガンダム」シリーズとのコラボ告知と思われる新たな画像を公開した。 今回公開されたのは、緑色の服が特徴の人物を何かで覗くような画像。ヒントとして「〇〇〇〇〇〇の新型はどこだ？」という文言も添えられている。 続々と謎の画像が投稿されているが、詳細については未だに不明。今後の続報に注目したい。