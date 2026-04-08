平塚競輪場で５月１〜６日に開催されるＧ?「第８０回日本選手権競輪」の優勝賞金が１億３００万円に決定した。平塚市と全国競輪施行者協議会は８日、日本選手権の賞金を発表し、グランプリに次いでダービーの優勝賞金も１億円を超える。内訳は優勝は本賞金９６００万円で、副賞が７００万円の１億３００万円。２位も４７５０万円、３位でも３２４０万円とゴールデンウィークの最高峰バトルは、賞金面でもゴールデンな戦いに