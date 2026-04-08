ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、4月8日〜4月29日の期間限定で、通常価格290円の「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト(イチゴソース)」「北海道ミニソフト(チョコソース)」を190円(各税込)で販売する。【対象商品の画像はこちら】濃厚なミルクのコクとさっぱりした後味、もっちりとした食感が特徴の北海道ミニソフト3種〈北海道ミニソフト 100円引きキャンペーン 概要〉【対象商品】◆北海道ミニソフト:190円◆北