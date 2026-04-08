◇出場選手登録抹消【巨人】平山功太内野手（野手強化）【広島】森翔平投手（先発要員）、高太一投手（中継ぎ強化）【ロッテ】藤岡裕大内野手（内野強化）◇同抹消【巨人】泉圭輔投手（再調整）【広島】益田武尚投手（再調整）【楽天】前田健太投手（右ふくらはぎ痛）