開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、雷句誠氏の「金色のガッシュ！！ 完全版」が全巻約半額のポイント還元の対象となっている。 対象となっているのは1巻から16巻まで。各660円の価格に対して333ポイントがAmazonポイントで還元される。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることをご確認の上、ご購