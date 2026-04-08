4月18、19日に「The Asia Classic Ice Hockey〜日韓代表戦2026〜」開催アイスホッケー男子日本代表が4月18日（東京）と19日（横浜）に、韓国代表を迎えて「The Asia Classic Ice Hockey〜日韓代表戦2026〜」を実施する。男子日本代表が国内で国際試合に臨むのは、実に10年ぶりのこと。アジアのトップを競うライバルとの対戦は、単に貴重な機会というだけではなく、日本アイスホッケー界の未来にとって重要な機会になるという。「