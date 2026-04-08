【銀の匙 Silver Spoon 第1巻15周年記念スペシャル版】 4月8日 発売（発売日が異なる地域がある） 価格：990円 小学館は、コミックス「銀の匙 Silver Spoon 第1巻15周年記念スペシャル版」を4月8日に発売する。価格は990円。ただし、発売日が異なる地域がある。 「銀の匙 Silver Spoon 第1巻15周年記念スペシャル版」は、荒川弘氏が2011年から2019年にかけて連載していた酪農青