ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）ブルージェイズのシュナイダー監督が五回表の守備中に退場を宣告された。先頭のキム・ヘソンが四球を選んで出塁。ガーズマンが投じた続くフリーランドへの初球がボークと判定され、シュナイダー監督がベンチを出て球審に抗議。その際に暴言を吐いたとみられ、退場を宣告された。球場も指揮官も一気にボルテージが上がり、帽子をフィールドにたたきつけ顔を真っ赤にして激