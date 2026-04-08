「1番・指名打者」で先発出場【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間8日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。5回の第3打席では、捕手が一塁へ送球した際に、捕手の右手が大谷の左腕付近に当たるアクシデントが発生。場内がざわついた。3-0とリードした5回、無死一塁の第3打席だった。バレンズエラがやや飛び出した一塁走者のフリ