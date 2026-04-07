任期満了に伴う東みよし町長選挙が4月7日に告示され、現職と新人の合わせて2人が立候補を届け出ました。任期満了に伴う東みよし町長選挙に立候補したのは、届け出順に無所属の新人、藤枝主市候補70歳と、無所属の現職で3回目の当選を目指す松浦敬治候補61歳の2人です。藤枝候補は、吉野川ハイウェイオアシスの黒字化や、自の然景観を活用した観光振興などを公約に掲げています。一方、松浦候補は、教育や子育て支援の充実、老朽化