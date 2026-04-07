川崎戦後のSNS投稿で発覚浦和レッズは4月7日、所属選手とその家族に対するSNS上での誹謗中傷行為が確認されたとして、抗議声明を発表した。クラブの発表によると、5日に行われた川崎フロンターレ戦後、一部選手のSNSアカウントに対し、選手本人およびその家族の人格を傷つけるメッセージが送られていたことが判明。浦和は昨年9月にも同様の事態を受けて声明を発信していたが、再び繰り返される事態となった。これを受け、浦