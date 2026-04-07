【モデルプレス＝2026/04/07】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。美容施術直前直後の写真を公開し、注目を集めている。【写真】31歳元TBSアナ「少しアザっぽくなった」ありのままの術直後ショット◆山本里菜、美容施術のビフォーアフター公開山本は「先日スキンバイブを受けてみました」とつづり、専用の機器で肌に細かな振動や刺激を与えながら美容成分を浸透させ