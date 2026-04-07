オリックス、中日でプレーした後藤駿太氏が振り返る“激動のオフ”オリックス、中日で15年間プレーした後藤駿太氏が、新たな一歩を踏み出した。2025年限りでユニホームを脱ぎ、2026年シーズンから台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟で打撃メカニクスコーチに就任。激動のオフを経て下した決断についての思いを明かした。群馬・前橋商高から2010年ドラフト1位でオリックスに入団。2013年から5年連続で100試合以上に出場し存在感を