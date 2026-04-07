コタツから一歩も出ずに水を飲むシベリアンハスキーの姿を捉えた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、深山（@miya.manet）さん。コタツの心地よさから離れられないアシリちゃんの独特な水の飲み方は35.8万回再生、1.5万いいねを記録し、「コタツスキーじゃねーか」「ハスキーなのに寒がりさん」などのコメントが寄せられた。アシリちゃん（※）の普段の様子について、飼い主さんに聞いた。（※アシリち