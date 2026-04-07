「もうシベリアには帰れない」 コタツ愛止まらず”コタツスキー”になったハスキーのナマケモノ行動
コタツから一歩も出ずに水を飲むシベリアンハスキーの姿を捉えた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、深山（@miya.manet）さん。コタツの心地よさから離れられないアシリちゃんの独特な水の飲み方は35.8万回再生、1.5万いいねを記録し、「コタツスキーじゃねーか」「ハスキーなのに寒がりさん」などのコメントが寄せられた。アシリちゃん（※）の普段の様子について、飼い主さんに聞いた。（※アシリちゃんのリは小文字）
【衝撃写真】これはヒドイ！ ナマケモノすぎるハスキーの行動
――コタツから体を出さずに水を飲むという、この独特なスタイルを初めて目撃した際の率直な感想を教えてください。
「どれだけコタツから出たくないんだよ…と思いました」（飼い主さん）
――このワンちゃんがここまで頑なに「コタツから出たくない」と感じている一番の理由はどこにあると思いますか。
「コタツの心地よさから離れたくないのかなと思います」
――「脱水症状になるぞ」と注意された際や、水を飲み終えた後のワンちゃんの反応はどのようなものでしたか。
「注意したら渋々とコタツに入ったまま飲み始めました。飲み終えた後はブルブルして、飲みましたよ。みたいな顔してました」
――普段の生活の中で、このワンちゃんが「ハスキー犬らしからぬ」と感じる、おもしろいギャップやこだわり行動があれば教えてください。
「1番大きいのに1番小さい先住犬トイプードルには絶対勝てず、逃げ回ってます」
――この投稿には多くの反響がありましたが、特に印象に残っているコメントや嬉しかった反応があればお聞かせください。
「コタツスキーだ！というコメントに、まさにその通りだと思いました」
――コタツから体を出さずに水を飲むという、この独特なスタイルを初めて目撃した際の率直な感想を教えてください。
「どれだけコタツから出たくないんだよ…と思いました」（飼い主さん）
――このワンちゃんがここまで頑なに「コタツから出たくない」と感じている一番の理由はどこにあると思いますか。
「コタツの心地よさから離れたくないのかなと思います」
――「脱水症状になるぞ」と注意された際や、水を飲み終えた後のワンちゃんの反応はどのようなものでしたか。
「注意したら渋々とコタツに入ったまま飲み始めました。飲み終えた後はブルブルして、飲みましたよ。みたいな顔してました」
――普段の生活の中で、このワンちゃんが「ハスキー犬らしからぬ」と感じる、おもしろいギャップやこだわり行動があれば教えてください。
「1番大きいのに1番小さい先住犬トイプードルには絶対勝てず、逃げ回ってます」
――この投稿には多くの反響がありましたが、特に印象に残っているコメントや嬉しかった反応があればお聞かせください。
「コタツスキーだ！というコメントに、まさにその通りだと思いました」