就任5年目となる新庄監督は様々な方法でチームの活性化を促している（C）KentaHARADA/CoCoKARAnext日本ハム打線が脅威的な爆発力をみせている。悲願の優勝へ向かう今シーズン。開幕から敵地で最大のライバル・ホークスとの3連戦を戦ったが、まさかのスイープを喫し、3連敗と厳しいスタートとなった。【動画】輝きを取り戻した！西川遥輝が放った豪快アーチシーンただそこからの巻き返しがすごかった。その後のロッテ、オリッ