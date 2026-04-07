巨人・久保康生巡回投手コーチ（６７）が６日、不振により二軍調整中のエース・戸郷翔征投手（２６）について言及した。戸郷は５日、ファームリーグ・ソフトバンク戦（Ｇタウン）で今季２度目の先発。０―０の２回に３安打を浴びて２点を先制された。３回には元同僚の秋広からソロ本塁打を被弾。さらに３点ビハインドの５回には、秋広の２点適時二塁打と山本の２ランで一挙４失点。５回９５球を投げて１０安打２本塁打７失点と